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        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kurumuş otların bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Mudanya Orman İşletme Şefliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesine, bölgede bulunan köylüler de traktörlerinin arkasındaki su tanklarıyla destek verdi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yakındaki bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

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        Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar görürken, arazide bulunan incir ve zeytin ağaçları da hasar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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