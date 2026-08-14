Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar görürken, arazide bulunan incir ve zeytin ağaçları da hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Mudanya Orman İşletme Şefliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Dereköy Mahallesi Koca Orman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.