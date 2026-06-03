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        Bursa'da tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:40 Güncelleme:
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        Bursa'da tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.

        Güneştepe Mahallesi'ndeki ikametlerinde Z.G. ile eşi Müjde G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.G, Müjde G'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Müjde G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Müjde G'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

        Şüpheli Z.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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