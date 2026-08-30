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        Bursa'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Bursa'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta Kılıçhan Şahin'in (27) tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan Enver A'nın (70), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayın Enver A. ile komşusu Şahin arasında garaj temizliği konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.

        Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta dün pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Kılıçhan Şahin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı Enver A, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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