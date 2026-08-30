Bursa'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta Kılıçhan Şahin'in (27) tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan Enver A'nın (70), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın Enver A. ile komşusu Şahin arasında garaj temizliği konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.
Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta dün pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Kılıçhan Şahin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı Enver A, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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