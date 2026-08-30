Bursa'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta dün pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralanan Kılıçhan Şahin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı Enver A, olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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