Bursa'da toplu taşıma araçlarında temizlik çalışması sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsim geçişiyle birlikte artış gösteren bulaşma riskine karşı toplu taşıma araçlarında hijyen odaklı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik standartlarını korumak ve vatandaşların sağlığını gözetmek amacıyla Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) ekipleri tarafından günde 800 binden fazla kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında temizlik çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda BUDO deniz otobüsleri, BURSARAY araçları, belediye otobüsleri, terminal alanları ve raylı sistem hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülüyor.

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Yolcuların sıklıkla temas ettiği koltuklar, tutunma noktaları, kapılar ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenirken, araçların dış temizliğine de özen gösteriliyor.

Özellikle yolcu hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda bulaş riskini en aza indirecek çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdüren ekipler, ulaşım araçlarının yanı sıra istasyon ve terminal alanlarında da detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyor.