Bursa'da trafik uygulamasından kaçan sürücüye 240 bin lira ceza

Araç sahibine de aracını sürücü belgesi bulunmayan kişiye kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira idari para cezası kesildi.

Zeyrek'e, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan sorgulamada, Zeyrek'in daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Zeyrek, asker olduğunu ve korktuğu için kaçtığını söyledi.

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