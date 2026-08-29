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        Bursa'da trafik uygulamasından kaçan sürücüye 240 bin lira ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Bursa'da trafik uygulamasından kaçan sürücüye 240 bin lira ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulama sırasında Muhammet Berat Zeyrek (23), aracını bırakarak kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Zeyrek, asker olduğunu ve korktuğu için kaçtığını söyledi.

        Yapılan sorgulamada, Zeyrek'in daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu belirlendi.

        Zeyrek'e, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

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        Araç sahibine de aracını sürücü belgesi bulunmayan kişiye kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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