Bursa'da "UNIMA Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması" gerçekleştirilecek

Karagöz Müzesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Zindankapı, Reşat Oyal Kültürparkı, Balkan Parkı, Teoman Özalp Parkı, Pınarbaşı Parkı ve Sağlık Parkı'nda Karagöz oyunları ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek organizasyonla "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı" etkinlikleri kapsamında Karagöz geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması, 3-5 Eylül'de düzenlenecek.

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