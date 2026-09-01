Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da "UNIMA Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması" gerçekleştirilecek

        Bursa'da "UNIMA Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması" gerçekleştirilecek

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması, 3-5 Eylül'de düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Bursa'da "UNIMA Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması" gerçekleştirilecek

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Kukla ve Karagöz Buluşması, 3-5 Eylül'de düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek organizasyonla "Bursa'nın Fethinin 700. Yılı" etkinlikleri kapsamında Karagöz geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

        Organizasyon kapsamında 3-5 Eylül'de 30 Karagöz ustası (hayali), 14 kukla sanatçısı, 12 akademisyenin katılımıyla, kentin 8 farklı noktasında 15 gösteri yapılacak.

        Karagöz Müzesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Zindankapı, Reşat Oyal Kültürparkı, Balkan Parkı, Teoman Özalp Parkı, Pınarbaşı Parkı ve Sağlık Parkı'nda Karagöz oyunları ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

        REKLAM

        Organizasyonun açılış programı 3 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Zindankapı'da yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Bursa'da plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketi kamerada
        Bursa'da plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketi kamerada
        Karagöz'ün gölgesi şehre yansıyacak
        Karagöz'ün gölgesi şehre yansıyacak
        Tekstil fabrikasının çatısında yangın paniği
        Tekstil fabrikasının çatısında yangın paniği
        Bursa'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da balık sezonu törenle açıldı
        Bursa'da balık sezonu törenle açıldı
        15 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı
        15 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı