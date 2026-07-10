Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği 3 şüpheliyi takibe aldı.



Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 kök skunk, 17 kök kenevir, 2 iklimlendirme sistemi, 255 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

