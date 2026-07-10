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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği 3 şüpheliyi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 kök skunk, 17 kök kenevir, 2 iklimlendirme sistemi, 255 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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