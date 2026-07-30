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        Bursa'da yangında mahsur kalan engelli çocuk kurtarıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Bursa'da yangında mahsur kalan engelli çocuk kurtarıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Arapzade Mahallesi Açıkbaştarla Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Yangında mahsur kalan engelli çocuk, itfaiye erlerinin müdahalesiyle itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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