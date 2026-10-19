Bursa'da yol yenileme çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı 3 mahallede toplam 10 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliği kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçedeki yol ağının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında 6 ayda toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama çalışması yürütüldü. Bu kapsamda kente 30 kilometrelik imar yolu kazandırıldı.

Ekim ayında da devam eden çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesindeki Selçukgazi Mahallesi'nde 2,5 kilometre Dağakça Mahallesi'nde 5 bin 800 metre ve Bağlı Mahallesi'nde bin 700 metre olmak üzere toplam 10 kilometrelik yol yenilendi.

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Yetersiz kaldığı belirlenen 6 metrelik yol genişliği ise 9 metreye çıkarıldı.

Çalışmalarla vatandaşların ulaşım konforu artırılarak güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmeleri sağlandı.