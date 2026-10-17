Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bursa'da yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Bursa'da yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Bursa-Keles yolu kırsal Güneybayırı Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan İ.C. idaresindeki yolcu minibüsüyle, karşı yönden gelen Bilal Asa yönetimindeki 16 RM 668 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki Aliye Asa (80) hayatını kaybetti. İki araçtaki 10 kişi ise yaralandı.

        Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Mudanya açıklarında hortum paniği
        Mudanya açıklarında hortum paniği
        Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 80-90
        Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 80-90
        MHP'den BESOB'a ziyaret
        MHP'den BESOB'a ziyaret
        Bursa İnegöl'e mevsimin ilk karı düştü
        Bursa İnegöl'e mevsimin ilk karı düştü
        Uludağ'da kar yağışı (2)
        Uludağ'da kar yağışı (2)
        Osmangazi'de Bursa'nın jeolojik yapısına mercek tutulacak
        Osmangazi'de Bursa'nın jeolojik yapısına mercek tutulacak