Bursa'da yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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