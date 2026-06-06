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        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        16 CAS 948 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan kadına çaptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımı geçerek iş yeri önündeki beton saksılara çarpıp durdu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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