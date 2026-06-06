Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. 16 CAS 948 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan kadına çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımı geçerek iş yeri önündeki beton saksılara çarpıp durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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