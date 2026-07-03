Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen beste yarışmasında 7 eser ödüllendirildi

        Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen beste yarışmasında 7 eser ödüllendirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması"nda dereceye giren bestecilere ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen beste yarışmasında 7 eser ödüllendirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına düzenlenen "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması"nda dereceye giren bestecilere ödülleri takdim edildi.

        Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığında "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması" düzenlendi.

        Yarışmaya katılan 350 eser jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

        Eserler arasından ödüle layık görülen 7 beste için Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

        Söz konusu bestelerin seslendirilmesinin ardından dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

        Yarışmada, Mustafa Eren Güzel'in Büzürk makamındaki bestesi "Büzürk Frengi Fer Beste", birincilik ödülüne layık görüldü.

        - "Eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten mutluyuz"

        Belviranlı, ödül takdiminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın fethinin 700. yılının şanına yakışır bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

        Geçmişi yad ettiklerini, geleceğe umut ve muhabbetle baktıklarını aktaran Belviranlı, şunları kaydetti:

        "Geçmişten bugüne gelmiş geleneğimiz ve geleceğimizi ileriye taşımak için şanlı tarihimize bir nakış olarak süzülen bu güzel eserleri Bursa'mıza, ülkemize, sanatsever halkımıza hediye etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı münasebetiyle bize verdiği o büyük coşkuyla bugün bir arada geçmişimizi yad ettik."

        Belviranlı, yarışmaya 350 eserle başvuru yapıldığını belirterek, "3 mansiyon, 1 özel ödül ve 3, 2 ve birincilik ödülü olmak üzere toplam 7 eser dereceye girdi. Bu 7 eser 350 eser arasından seçildi. Çok geniş bir değerlendirme yapıldı. Hepsi çok güzel, birincisi, ikincisi ve üçüncüsü yok. Hepsi geçmişten, geleceğe süzülen bir güzellik oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun yanı sıra diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tahran'daki devlet törenine üst düzey katılım
        Tahran'daki devlet törenine üst düzey katılım
        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!
        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
        Özbek'ten transfer ve Şampiyonlar Ligi sözleri!
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili

        Benzer Haberler

        Bursa'nın fethinin 700. yılına özel beste yarışmasında ödüller sahiplerini...
        Bursa'nın fethinin 700. yılına özel beste yarışmasında ödüller sahiplerini...
        Büyükşehir, Osmangazi'nin Dağakça yolunu yeniledi
        Büyükşehir, Osmangazi'nin Dağakça yolunu yeniledi
        Aşurenin bereketi Keles'te paylaşıldı
        Aşurenin bereketi Keles'te paylaşıldı
        Kestel'de Muharrem Ayı bereketi paylaşıldı
        Kestel'de Muharrem Ayı bereketi paylaşıldı
        Yenişehir'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel'den üreti·ciye tam...
        Yenişehir'de buğday alımları başladı: Başkan Ercan Özel'den üreti·ciye tam...
        Başkan Aydın vatandaşlarla sahada omuz omuza
        Başkan Aydın vatandaşlarla sahada omuz omuza