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        Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Bursaspor, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker'ı kadrosuna kattı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lincoln Henrique ve Lewis Baker'ın transfer edildiği duyuruldu.

        Geçen sezon Portekiz'in Alverca takımında oynayan 27 yaşındaki Lincoln Henrique, bir dönem Fenerbahçe, Hull City ve Çaykur Rizespor formalarını da giymişti.

        Son olarak Stoke City formasını terleten 31 yaşındaki Baker ise Chelsea ve Trabzonspor gibi takımlarda oynamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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