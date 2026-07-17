Bursaspor, Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı.
Giriş: 17.07.2026 - 18:56 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Kelechi Iheanacho" ifadelerine yer verildi.
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