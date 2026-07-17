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        Bursaspor, Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Bursaspor, Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin, Kelechi Iheanacho" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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