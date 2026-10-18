DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisinin Bursa İl Kongresi'ne katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılda demokratik bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet olması için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir davet salonunda düzenlenen partisinin 5. Olağan İl Kongresi'ne katılan Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, değerlerin, emekçilerin ve yoksulların partisi olduklarını söyledi.

Gelecekte Bursa'daki belediyeleri de yönetmeye talip olduklarını belirten Bakırhan, "Adaletin, eşitliğin, aşın ve işin ne olduğunu inşallah herkese pratiğimizle göstereceğiz. Kongremizi yaparken sadece Bursa'daki Kürtleri değil, Alevileri, Çerkesleri, kendi ülkesini terk ederek Bursa'yı kendisine yurt edinmiş göçmenleri, Arapları, Türkleri, herkesi kendi parti zeminimize çekeceğiz." diye konuştu.

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Ülkenin kaynaklarının, değerinin ve bütçesinin 86 milyon insana eşit ve adilce dağıtılmasının mücadelesini yürüttüklerini ifade eden Bakırhan, DEM Parti'yi büyüterek iktidara taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Bakırhan, "Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılda demokratik bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet olması için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.