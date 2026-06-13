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        DSP Genel Başkanı Aksakal, Bursa'da konuştu:

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP ile DSP arasındaki ilişkiler de gündeme geliyor. Buradan açık ve net ifade etmek isterim, DSP ile CHP'nin tarihi köklerinde ortak değerler bulunabilir ve vardır ancak DSP, CHP'nin bir yan kuruluşu değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Bursa'da konuştu:

        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP ile DSP arasındaki ilişkiler de gündeme geliyor. Buradan açık ve net ifade etmek isterim, DSP ile CHP'nin tarihi köklerinde ortak değerler bulunabilir ve vardır ancak DSP, CHP'nin bir yan kuruluşu değildir." dedi.

        Aksakal, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen DSP Bursa İl Kongresi'nde, partisinin 41 yıldır emeğin, özgürlüğün, demokrasinin, sosyal adaletin ve ulusal bağımsızlığın güvencesi olarak görülmüş bir parti olduğunu, bundan sonra da böyle kalmaya devam edeceklerini söyledi.

        Dünyanın son derece karmaşık bir dönemden geçtiğini belirten Aksakal, dünya düzeninin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığını anlattı.

        Önder Aksakal, devletlerin sınırlarını değiştirmeye varan fütursuzlukların, emperyalist planların, hız kesmeden sürdüğünü dile getirerek, "Yakın coğrafyamızda savaşlar yaşanıyor. Orta Doğu'da istikrarsızlık, belki de tarihinin en üst seviyesine taşınmıştır." diye konuştu.

        DSP'nin dış politika anlayışının "bölge merkezli dış politika" olduğunu aktaran Aksakal, "Dış politika anlayışımızın temeli, ulusal çıkarlarımızdan taviz vermeden komşularımızla iyi ilişkiler geliştirmektir. Türkiye'nin bağımsız dış politika kapasitesini güçlendirmek. Hiçbir küresel gücün etkisi altına girmeden milli çıkarlarımızı savunmak. Milyonlarca vatan evladının kanlarıyla çizilmiş sınırlarımızı sonsuza kadar korumaktır." ifadesini kullandı.

        Aksakal, son dönemde kamuoyunda ve siyasi kulislerde ardı ardına çok önemli olaylar yaşandığını hatırlatarak, "CHP ile DSP arasındaki ilişkiler de gündeme geliyor. Buradan açık ve net ifade etmek isterim, DSP ile CHP'nin tarihi köklerinde ortak değerler bulunabilir ve vardır. Ancak DSP, CHP'nin bir yan kuruluşu değildir. DSP'nin kurulduğu tarihte CHP diye bir parti yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

        - "DSP kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi olmadı hiçbir zaman"

        CHP'de yaşanan hadiselerin kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

        "Çok iddialı bir söz söylüyorum, CHP'ye Atatürk'ün partisi anlayışıyla oy veren tüm seçmenlerimizi tenzih ederek, ayırarak söylüyorum, bugün CHP'nin yaşadığı manzaranın tarafı olan hiç kimse, bizim kadar CHP'yi düşünmemiştir ve savunmamıştır. Geçmişte onlar belki 'DSP kapansın, gelsin, bize katılsın' demiş olabilir ama biz, hiçbir zaman 'CHP kapansın, bize katılsın' demedik ve demeyeceğiz."

        DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP'de bir krizin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Görevden ayrılan Sayın Özgür Özel ve yanındaki değerli milletvekili arkadaşlarımız, kendilerine bir çıkış yolu arıyor. Artık bundan sonra CHP'de siyaset yapabilme olanaklarının kalmadığını kendileri de görüyor. Bu da olayın olağan akışı. Bunda bir yanlış durum yok, hepimiz görüyoruz yaşananları. 'Bu çerçevede nasıl bir yol izleyebiliriz? Önümüzdeki seçimlerde partimizi ya da kendimizi nasıl yeniden siyaset sahnesinde tutabiliriz?' arayışındayken eskiden yok etmeye çalıştıkları, 'kapansın', 'gelsin' dedikleri DSP, ilk akıllarına gelmiş ve bize müracaat etmişler. 'Biz topluca DSP'ye geçelim, mecliste büyük bir grup kuralım. DSP'nin kurultayında yönetimi bize verir misiniz?' Kusura bakmayın, DSP kirli siyasetçilerin yıkanacağı çamaşır makinesi olmadı hiçbir zaman. DSP, 41 yıllık temiz geçmişiyle Bülent Ecevit'in adıyla müsemma Türkiye'nin en dürüst, vatansever, milliyetçi, halkçı siyasi partisidir ve böyle kalmaya devam edecektir."

        Kongreye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, DSP Bursa İl Başkanı Mehmet Seskır ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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