Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BTSO'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide dışa bağımlılığı bitirmiş, sanayisinde, üretiminde, ihracatında katma değerli ürüne geçmiş bir Türkiye ile inşallah ekonomimiz çok daha güçlü ve çok daha büyük bir hale gelecek." dedi.

Bayraktar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda, dünyanın yapay zeka çağına girdiğini belirterek, bütün ezberlerin, iş yapış tarzının, üretim anlayışının değişeceği bir sürece doğru gidildiğini kaydetti.

Yapay zeka çağının en önemli unsurlarından birinin de enerji olduğunu, enerjisiz bir yapay zeka çağından bahsetmenin mümkün olmayacağını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

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"Neredeyse enerji talepleri durağana dönmüş, azalmaya yüz tutmuş batı ekonomileri, şimdi büyük bir enerji talebi ve enerji patlaması yaşamaya başladı. Temel sebep, yapay zeka kaynaklı veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerji ve su. Dolayısıyla yeni dönemde, yapay zekada başarıyı getirecek unsurlardan biri, enerji arz güvenliği ve enerji altyapısı. Bahsettiğimiz talep artışı, özellikle yapay zeka ve veri merkezi altyapısına ilave unsurlar var. Elektrikli araçlar, soğutma etkili enerji talebi. Ülkemizde de soğutma kaynaklı enerji talebi, her yıl yüzde 20 artmaya devam ediyor. Belki önümüzdeki süreçte ülkemiz için de geçerli olabilecek su ihtiyacının karşılanması için ihtiyaç duyabileceğimiz deniz suyunu arıtma ve onun için de bir ilave enerjiye ihtiyaç var. Dolayısıyla artan bir enerji talebi görüyoruz. Bütün ülkeler, aslında enerji arz güvenliğini sağlamak, ucuz enerjiyi kesintisiz bir şekilde karşılamakla alakalı büyük bir mücadele içinde. Bunun ihtiyaç duyduğu madenler, bunların ele geçirilmesi ve bu madenlerin ekonomilere kazandırılmasıyla alakalı bir mücadele sürüyor."

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- "Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmalıyız"

Bayraktar, Türkiye'de de enerji ihtiyacı artışının devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekonomisinde önemli açmazlardan, önemli problemlerden bir tanesi, enerjideki dışa bağımlılık meselesi ve bunun getirdiği cari açık etkisi. Bunun üstesinden gelmemiz için iki şey yapmamız lazım. İki şeyi bir arada yaparsak çok iyi olur ama birinden birini mutlaka yapmamız lazım. Bunlardan bizim üzerimize düşen vazife şu, Türkiye'yi mutlak surette enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmamız lazım. Enerji meselesi, bir milli güvenlik meselesidir. Enerjiniz yoksa sanayinin çarkları ve ekonominiz durur, günlük hayat, hayatın olağan akışı, olağan dışılığa gider. Dolayısıyla mutlak surette bizim Türkiye Yüzyılı'nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef çok net, Türkiye mutlaka enerjide bağımsız olacak. Bugün 3 birim enerjinin 2'sini ithal ediyoruz. Bunu tedricen azaltacağız ve inşallah Türkiye'yi hem madenlerde hem de enerjide, teknolojide ve kaynakta net ihracatçı bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz."

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Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yapılması gereken, mutlak surette katma değerli üretime ve sanayiye ihtiyacımız var. Türkiye, çok önemli bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Bugün 18-19 bin dolarları bulan kişi başı milli gelir, 2027'de inşallah Türkiye, 2 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek. Bu, çok önemli bir şey. Milli gelirimiz, tarihimizde ilk kez 20 bin doların üzerine çıkacak. Bu bize şunu söylüyor, artık ucuz iş gücü yok. Dolayısıyla bizim katma değerli ürüne mutlaka gitmemiz lazım. Enerjide dışa bağımlılığı bitirmiş, sanayisinde, üretiminde, ihracatında katma değerli ürüne geçmiş bir Türkiye ile inşallah ekonomimiz çok daha güçlü ve çok daha büyük bir hale gelecek."

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- "Rüzgar ve güneşte Avrupa'da 5. büyük kurulu güce sahip ülkeyiz"

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ithalatına her yıl 60-70 milyar dolar ödediğini dile getirerek, bu ithalat kaleminin mutlak surette düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yerli ve yenilenebilir kaynakların en önemli güç olduğunu belirten Bayraktar, "Bugün Türkiye, rüzgar ve güneşte Avrupa'da 5. büyük kurulu güce sahip ülke, dünyada 11. sıradayız. Ülkemizin potansiyeli, mevcut kurulu gücümüzün çok daha ötesinde. Rüzgarda 15-16 bin megavat, güneşte 26-27 bin megavatları 2035'te Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 120 bin megavata inşallah götüreceğiz." dedi.

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"2026 yılının sonunda ve 2027 yılı ilk çeyreğinde, deniz üstü rüzgar enerjisini memleketimizle tanıştıracağız." diyen Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakları azami düzeyde kullanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin enerjisini verimli kullanması gerektiğini anlatan Bayraktar, "2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Programı ile yaklaşık 20 milyar dolarlık hem özel sektör hem kamu olarak, 2030 yılına kadar yatırım yapacağız. Ondan sonra üçüncü programla beraber belki bunun üzerine çıkan, enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının Akkuyu Nükleer Santrali ile artık gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 1950'lerde başladığımız bu yolculukta Türkiye, ilk neticesini alacak ve nükleer lige, nükleerden elektrik, enerji üreten ülkeler ligine Türkiye'yi çıkarıyoruz. Burada da Bursa'nın çok önemli bir rolü var. Burada sanayicimizin ürettiği ekipman, Akkuyu'da kullanılıyor. İnşaatla beraber yaklaşık yüzde 50-55 yerlilik payına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Enerji ekipmanlarının üretiminde yerlileşmek"

Yerli enerji kaynağı kullanırken ekipmanın da ithal edilmemesinin önemine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Panelleri, rüzgar türbinlerini ithal ederek 120 bin megavata gittiğinizde bu ne demek biliyor musunuz? Yani 700-800 bin dolar güneş ile rüzgara ortalama deseniz, neredeyse 70-80 milyar dolarlık bir ithalat yapmanız demek. Onun için burayı da bitirmemiz lazım. Burada üretim yapan firmalar var. Daha çok olması lazım. Enerji ekipmanlarının üretiminde yerlileşmek. Trafolar, altyapı, iletim ve dağıtım şebekesi ki bu talebin artacağını, hem Türkiye için hem de yurt dışı için söylüyorum. Yani önemli bir ihracat kalemi. Bu alanlarda bizim yerlileşmeyi ve yerli üretimi arttırmamız icap ediyor. Nükleerini yapmış, enerjisini verimli kullanan, yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami derecede kullanmış, petrol ve doğal gazını ülkesinde ve yurt dışında arayan bir Türkiye hedefimiz var."

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"Türkiye, toprak altındaki 10 bin ton altınını mutlak surette en hızlı şekilde ekonomisine katmak durumunda." diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En kısa zamanda, evveliyetle yılda 100 ton altın üreten bir ülke olmamız lazım. Millet olarak, altını da önemli bir tasarruf aracı gördüğümüz için milletimiz, bu alanda çok önemli bir ithalat yapıyor. Dolayısıyla bu alanda kendi kaynağımızı, diğer madenlerimiz, metalik madenler, nikel, bakır, krom, diğer alanlarda da bunları çevreyle uyumlu bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliğinden asla imtina etmeden, sarfınazar etmeden mutlaka ekonomimize, katma değerli bir şekilde katmamız lazım."

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Bursa Valisi Erol Ayyıldız da Bursa'nın ülkenin ekonomik kalkınmasının öncü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Geniş üretim yapımız, Bursa'yı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yarınlara taşıyacak önemli bir imkandır." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa'nın üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesini artırmak için hayata geçirdikleri projelere değinerek, BTSO organ seçimlerinin 1 Ekim'de Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bilgisini verdi.