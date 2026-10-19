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        Gaziantep ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlarından Bursa'ya ziyaret

        Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Gaziantep ve Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlarından Bursa'ya ziyaret

        Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'i makamında ziyaret etti.

        BESOB'dan yapılan açıklamaya göre, konuk başkanlar, BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile Başkan Vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz tarafından ağırlandı.

        Ziyarette, üç ilin esnaf ve sanatkarlarına yönelik çalışmaları ele alındı, birlikler arasındaki iş birliği imkanları ve ortak projeler değerlendirildi.

        İllerde yürütülen çalışmaların ve edinilen tecrübelerin paylaşılmasının, esnaf teşkilatlarının hizmet kapasitesine sağlayabileceği katkıların değerlendirildiği görüşmede, üç il arasında ortak projeler geliştirilmesi, esnaf ve sanatkarlara yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve birlikler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

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        BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, farklı illerdeki esnaf teşkilatlarının deneyimlerini paylaşmasının önemine dikkati çekti.

        Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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