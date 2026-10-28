Geleceğin raketleri Bursa'da yetişiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğin Raketleri Bursa'da Buluşuyor' projesiyle yüzlerce öğrenciyi ücretsiz tenis kurslarıyla buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle planlanan ‘Geleceğin Raketleri Bursa'da Buluşuyor' projesi başladı.

Projenin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin Ekinci ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Kevser Öztürk, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan çocukların bu eğitimlerden ücretsiz yararlanacağını hatırlattı.

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600 öğrenci eğitim alacak

Projeyle, NOSAB İlkokulu'nda eğitim gören 600 öğrenci Hüdavendigar Tenis Kortları'nda eğitim alacak. Haftada 5 gün gerçekleştirilecek eğitimlerde, her gün 4 farklı sınıftan öğrenciler kortlara çıkacak. Okul dönemi boyunca devam edecek program, haziran ayında tamamlanacak. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek çalışmalarda, tenis branşında yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapısına kazandırılması hedefleniyor. Projeyle çocukların sportif gelişimlerine katkı sağlanırken, Bursa'yı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.