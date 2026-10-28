Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Geleceğin raketleri Bursa'da yetişiyor

        Geleceğin raketleri Bursa'da yetişiyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Geleceğin Raketleri Bursa'da Buluşuyor' projesiyle yüzlerce öğrenciyi ücretsiz tenis kurslarıyla buluşturuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Geleceğin raketleri Bursa'da yetişiyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceğin Raketleri Bursa'da Buluşuyor' projesiyle yüzlerce öğrenciyi ücretsiz tenis kurslarıyla buluşturuyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle planlanan ‘Geleceğin Raketleri Bursa'da Buluşuyor' projesi başladı.

        Projenin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin Ekinci ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Kevser Öztürk, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan çocukların bu eğitimlerden ücretsiz yararlanacağını hatırlattı.

        REKLAM

        600 öğrenci eğitim alacak

        Projeyle, NOSAB İlkokulu'nda eğitim gören 600 öğrenci Hüdavendigar Tenis Kortları'nda eğitim alacak. Haftada 5 gün gerçekleştirilecek eğitimlerde, her gün 4 farklı sınıftan öğrenciler kortlara çıkacak. Okul dönemi boyunca devam edecek program, haziran ayında tamamlanacak. Uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek çalışmalarda, tenis branşında yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapısına kazandırılması hedefleniyor. Projeyle çocukların sportif gelişimlerine katkı sağlanırken, Bursa'yı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet mahallesinde 32 araçlık otopark uygulaması tamamlandı
        Cumhuriyet mahallesinde 32 araçlık otopark uygulaması tamamlandı
        Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taştı Metrelerce su püskürttüle...
        Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taştı Metrelerce su püskürttüle...
        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde şeffaflık tartışması Meclis toplan...
        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde şeffaflık tartışması Meclis toplan...
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...