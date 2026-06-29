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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan 3 helikopter, karadan 10 arasöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, yangına ilişkin M.Y.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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