GÜNCELLEME 2 - Bursa'da ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ağılda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Gökçeören Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Ağılda bulunan balyaların da tutuştuğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Havadan 3 helikopter, karadan 10 arasöz, 13 araç ve 79 personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.



Öte yandan, ağıldaki bazı büyükbaş hayvanların telef olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri, yangına ilişkin M.Y.K'yi gözaltına aldı.

