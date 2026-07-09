GÜNCELLEME - Bursa Adliyesi yakınında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı

Bursa Adliyesinde görülen davanın tarafları arasında çıkan kavgada, bazı kişilerle polis memurları hafif yaralandı, olaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.





Uluyol Caddesi'ndeki Bursa Adliyesi 19. Ağır Ceza Mahkemesi ile 18 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen farklı davaların tarafları arasında adliye yanındaki çay ocağında ve mahkeme salonu önünde tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olaya adliye polisi ve özel harekat polisleri müdahale etti.



Kavgada bazı kişiler ile olaya müdahale eden bazı polis memurları hafif yaralandı.



Yaralılara olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi, 2 yaralı ise hastaneye sevk edildi.



Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

