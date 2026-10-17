GÜNCELLEME - Bursa'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Kavgada yaralanan Ensar G. ve Emirhan D'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan Emre A., sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

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