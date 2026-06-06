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        GÜNCELLEME - Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


        İlçeye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin boya fabrikasındaki soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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