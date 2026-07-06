GÜNCELLEME - Bursa'da çöplük alanda çıkıp çalılıklara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde çöplük alanda çıkıp çalılık bölgeye de sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.



İznik'in Elbeyli Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



Yangının çalılık alana da sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve havadan müdahale için helikopter de sevk edildi.



Ekipler bölgedeki zeytinliklere ve tarım alanlarına sıçramadan havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.



Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

