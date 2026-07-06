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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da çöplük alanda çıkıp çalılıklara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Bursa'da çöplük alanda çıkıp çalılıklara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde çöplük alanda çıkıp çalılık bölgeye de sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:43 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da çöplük alanda çıkıp çalılıklara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde çöplük alanda çıkıp çalılık bölgeye de sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        İznik'in Elbeyli Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Yangının çalılık alana da sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve havadan müdahale için helikopter de sevk edildi.

        Ekipler bölgedeki zeytinliklere ve tarım alanlarına sıçramadan havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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