GÜNCELLEME - Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 19.08.2026 - 15:31 Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan 2 helikopterle, karadan 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personelle müdahale sürüyor.
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