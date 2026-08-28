GÜNCELLEME - Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.
Giriş: 28.08.2026 - 11:38 Güncelleme:
Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı.
Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir araçta Suriye uyruklu H.A'yı yakaladı.
Yapılan aramada şüphelinin protez bacağının içine gizlenmiş 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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