Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da serinlemek için göle giren kişi ölü bulundu

        GÜNCELLEME - Bursa'da serinlemek için göle giren kişi ölü bulundu

        Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde akıntıya kapılarak kaybolan emekli polis ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da serinlemek için göle giren kişi ölü bulundu

        Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde akıntıya kapılarak kaybolan emekli polis ölü bulundu.

        Akşam saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Sinan Çağlayan (52) ile oğlu Yiğit Çağlayan (8), akıntının etkisiyle kıyı şeridinden uzaklaştı.

        Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar baba ile oğluna yardım etmek için göle girdi.

        Yiğit Çağlayan çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken baba Sinan Çağlayan gözden kayboldu.

        İhbarla olay yerine jandarma, polis, deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gölden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Yiğit Çağlayan, hastaneye kaldırıldı.

        Dalgıç polislerce başlatılan arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Çağlayan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Benzer Haberler

        Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarırken hayatını kaybetti
        Gölde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarırken hayatını kaybetti
        Bursa'da serinlemek için göle giren kişi kayboldu, oğlu kurtarıldı
        Bursa'da serinlemek için göle giren kişi kayboldu, oğlu kurtarıldı
        İznik'te 'Önüne bak' tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi
        İznik'te 'Önüne bak' tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi
        İznik Gölü'nde akıntıya kapılan emekli polis hayatını kaybetti, oğlu kurtar...
        İznik Gölü'nde akıntıya kapılan emekli polis hayatını kaybetti, oğlu kurtar...
        Kiraz toplamak için ağaca çıktı, düşerek ağır yaralandı
        Kiraz toplamak için ağaca çıktı, düşerek ağır yaralandı
        Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, ağır yaralandı
        Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, ağır yaralandı