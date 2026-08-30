Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri GÜNCELLEME - Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Çatalsöğüt mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye personeli ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        30 Ağustos Zafer Bayramı 'Havacılık Şöleni' ile kutlandı
        30 Ağustos Zafer Bayramı 'Havacılık Şöleni' ile kutlandı
        Bursa'da 30 Ağustos coşkusu gökyüzüne taşındı
        Bursa'da 30 Ağustos coşkusu gökyüzüne taşındı
        Bursa'da 7'den 70'e zafer sevinci
        Bursa'da 7'den 70'e zafer sevinci
        Özel öğrencilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
        Özel öğrencilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
        Ormanda yürüyüş yaparken kayalıklardan dere yatağına düştü
        Ormanda yürüyüş yaparken kayalıklardan dere yatağına düştü
        Boş arazide patlamamış tüfek bombaları bulundu
        Boş arazide patlamamış tüfek bombaları bulundu