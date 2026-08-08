GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



İsaören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 hizmet aracı ve 31 personelle havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.









