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        GÜNCELLEME - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yönetmen Ezel Akay serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 08:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yönetmen Ezel Akay serbest bırakıldı, kardeşi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.

        Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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