Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi.
Giriş: 18.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 22-14 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Norveç ekibi, salondan 37-28 galip ayrıldı.
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