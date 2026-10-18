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        Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında Nilüfer Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 37-28 yenildi.

        Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 22-14 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Norveç ekibi, salondan 37-28 galip ayrıldı.

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