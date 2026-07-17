İnegöl'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 araçta hasar oluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı, 2 araçta hasar meydana geldi.





H.A. idaresindeki 34 ACJ 426 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'ta önce M.A. yönetimindeki 16 KGT 94 plakalı otomobile, daha sonra park halindeki 16 PP 951 plakalı otomobile çarptı.





İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede H.A'nın sürücü belgesinin daha önce iptal edildiği ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı tespit edildi.



Araçlarda hasara neden olan ehliyetsiz sürücüye, idari para cezası uygulandı.







