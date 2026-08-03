Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri İnegöl'de krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı

        İnegöl'de krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek için krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 09:11 Güncelleme:
        İnegöl'de krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir etmek için krikoyla kaldırdığı otomobilin altında kalan kişi yaralandı.

        Hüsnü E, Ertuğrulgazi Mahallesi Zorlu Sokak'taki bir apartmanın otoparkında otomobilini tamir etmek için kriko yardımıyla kaldırdı.


        Bu sırada krikonun kayması sonucu otomobilin altında kalan Hüsnü E, yaralandı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit
        İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit
        Sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları
        Sağanak yağmur ve yüksek sıcaklık uyarıları
        En hızlısı olsanız da kâr etmiyor!
        En hızlısı olsanız da kâr etmiyor!
        Türkiye'de kaç kiralık araç var?
        Türkiye'de kaç kiralık araç var?
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!

        Benzer Haberler

        Bursa'da balkondan düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti
        Bursa'da balkondan düştüğü iddia edilen hamile kadın hayatını kaybetti
        Bursa'da 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Kayınvali...
        Bursa'da 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Kayınvali...
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, 2'si jandarm...
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, 2'si jandarm...
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, 2'si jandarm...
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, 2'si jandarm...
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı, 2 ölü
        Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı, 2 ölü