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        İnegöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 09:11 Güncelleme:
        İnegöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.


        Hakan B. yönetimindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, Kurşunlu Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Ters dönen otomobilde sürücü Hakan B. ile yolcular Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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