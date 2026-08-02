İnegöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Hakan B. yönetimindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, Kurşunlu Mahallesi'nde şarampole devrildi. Ters dönen otomobilde sürücü Hakan B. ile yolcular Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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