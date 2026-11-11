Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Karacabey sahilinde 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Karacabey sahilinde 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, yasak bölgede avlandığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi. Canlı olarak ele geçirilen kum şırlanları yeniden denize bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Karacabey sahilinde 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, yasak bölgede avlandığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi. Canlı olarak ele geçirilen kum şırlanları yeniden denize bırakıldı.

        Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.

        Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi

        Benzer Haberler

        Hayalindeki Boeing'e kavuştu, Hurdacıdan Boeing 747 satın aldı Tonlarca ağı...
        Hayalindeki Boeing'e kavuştu, Hurdacıdan Boeing 747 satın aldı Tonlarca ağı...
        Sebze ve meyve tezgahları küle döndü
        Sebze ve meyve tezgahları küle döndü
        "Evraklarımı getirmedin" dedi, muhtarlıkta yakaladığı postacıyı tekme tokat...
        "Evraklarımı getirmedin" dedi, muhtarlıkta yakaladığı postacıyı tekme tokat...
        Dolomiti Energia Trento -TOFAŞ: 86-96
        Dolomiti Energia Trento -TOFAŞ: 86-96
        Yenişehir Ticaret Borsası'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret
        Yenişehir Ticaret Borsası'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret
        Bursaspor'da Antalyaspor maçı sonrası disiplin süreci
        Bursaspor'da Antalyaspor maçı sonrası disiplin süreci