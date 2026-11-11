Karacabey sahilinde 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi

Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.

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