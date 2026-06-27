MHP Genel Sekreteri Büyükataman, partisinin Gemlik İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu:

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin bölgesinde etkili olması, milli savunma teknolojilerini güçlendirmesi, İran, Irak ve Suriye gibi komşuları üzerindeki tesiri, Kıbrıs'taki kararlı duruşu, mavi vatan ülküsü, Afrika'da 49 ülke ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalaması, ülkemizi bölgesinde söz sahibi bir ülke konumuna getirmiştir." dedi.



Büyükataman, Bursa'da bir davet salonunda düzenlenen MHP Gemlik İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, partilerinin 15. Olağan Kurultay sürecini "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlattıklarını söyledi.



Kongre sürecinin ülküdaşlık hukukuna sahip çıkarak daha sıkı kenetlenmelerine vesile olacağını belirten Büyükataman, MHP'nin kurulduğu ilk günden beri siyasette ilkeyi, ahlakı ve milli duruşu temsil eden bir mektep olduğunu kaydetti.



Büyükataman, MHP'nin her şart altında devletin bekasını ve Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir iradeyle siyaset yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Dünyada uluslararası kurumların işlevsizleştiği, küresel güç dengelerinin yerinden oynadığı ve yakın coğrafyamızda yükselen savaşın sınırları zorladığı çetin bir dönemden geçiyoruz. Küresel vesayet hırsı, bölgemizde uluslararası hukuku hiçe sayan siyonist barbarlığın sivil katliamlarına ve yayılmacı emellerine ne yazık ki adeta kapı aralamaktadır. Çevremizi kuşatan tehditler karşısında Türkiye, kendi milli çıkarlarını koruyan, bölgede istikrarı savunan ve Ankara merkezli bakış açısıyla güçlü ve caydırıcı bir tutum sergilemektedir. Yaşanan gelişmeler, tehditlerin ne denli büyük olduğunu ve Terörsüz Türkiye hedefimizin ne derece yerinde bir hamle olduğunu ispat etmektedir."



Büyükataman, Terörsüz Türkiye'nin milli birliği sağlamlaştıran bir duruş, dış tehditlere karşı milli bekayı muhafaza eden bir devlet politikası olduğunu dile getirdi.



Muhalefet partilerinin, bu kaotik ortam karşısında milli güvenliği, bağımsızlığı ve geleceği düşünmek yerine, derin bir kurumsal çürümenin esiri olduğunu belirten Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kurucu değerlerine tamamen sırt çeviren CHP, kendi içinde bitmek bilmeyen kurultay kavgaları ve çok başlı yönetim buhranıyla tam bir savrulma ve bölünme yaşamaktadır. Rüşvet ve usulsüzlük şaibelerinin odağı haline gelen CHP'nin, Türkiye için bir gelecek vizyonu yoktur. Diğer yanda, milliyetçilik maskesi arkasına saklanan İP, Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için adeta siyonizmin diliyle konuşmaktadır. Artık siyaset üretemez hale gelen İP, sistematik bir yalan ve karalama aparatına dönüşmüştür. Koltuk sevdası için milli menfaatleri hiçe sayan bu anlayış, şükürler olsun ki milletimizin feraset duvarına çarparak iflas etmiştir. Türk milleti, MHP ve Cumhur İttifakı'nın kararlı adımları etrafında kenetlenmiştir."



- "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz tavizsizdir"



Büyükataman, Batı dünyasının, ezelden beri Türk milletine ve İslam coğrafyasına karşı sürdürdüğü ikiyüzlü tavrını Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.



Bu raporda Ülkü Ocaklarına yönelik hadsiz karalamalar olduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:



"Ülkü Ocakları, Anadolu çocuklarının yetiştiği mukaddes bir kale ve Türk milletinin milli mukavemetidir. Yine aynı raporda, bağımsız Türk yargısına, Brüksel salonlarından ayar vermeye yeltenen sömürgecilerin hevesleri artık bayatlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallamak, istikamet çizmek hiç kimsenin haddi değildir. Ayrıca mavi vatandaki deniz yetki alanlarımıza ve Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğine göz dikenlerin tarihi düşmanlıklarına asla geçit vermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs, şehitlerimizin emaneti olan mukaddes vatan toprağımız, denizlerimizdeki Misakımilli'mizdir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz tavizsizdir."



Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'nin bölgesinde etkili olması, milli savunma teknolojilerini güçlendirmesi, İran, Irak ve Suriye gibi komşuları üzerindeki tesiri, Kıbrıs'taki kararlı duruşu, mavi vatan ülküsü, Afrika'da 49 ülke ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalaması, ülkemizi bölgesinde söz sahibi bir ülke konumuna getirmiştir. Tüm bunlarla beraber Türk dünyasında ete kemiğe bürünen işbirliği ve Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Türk dünyasına açılan, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Turan Koridoru' olarak nitelendirdiği kazanımlarıyla Türkiye, küresel ve bölgesel ölçekte parlayan bir yıldız konumuna ulaşmıştır."



"Turan Koridoru"nun çağın akışını değiştirecek tarihi bir fırsat olacağını vurgulayan Büyükataman, "Turan Koridoru, Kars'tan başlayıp Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Hazar'ı aşarak Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi, kültürel ve iktisadi istikbal kapımızdır. Turan Koridoru, Türk Devletleri Teşkilatını tek bir kara ve demir yolu ağıyla birleştirerek, Türk dünyasını küresel nizamda kurucu bir güç merkezi haline getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.



MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'in de konuşma yaptığı kongrede, mevcut İlçe Başkanı Emrah Keskinden yeniden seçildi.

