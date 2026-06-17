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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizi biraz rahatsız eden bazı konular, sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlerinden uzaklaşan, vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerden uzaklaşan bir gençlikle beraber Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarımızı çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve teknolojik yeniliklerle bezenmiş bir biçimde revize ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizi biraz rahatsız eden bazı konular, sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlerinden uzaklaşan, vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerden uzaklaşan bir gençlikle beraber Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarımızı çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve teknolojik yeniliklerle bezenmiş bir biçimde revize ettik." dedi.

        Tekin, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde, 2023 yılı haziran ayından itibaren Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptığını, o günden beri sürekli sahada olduğunu söyledi.

        Siyasi partileri liderlerinin teoride çok güzel projeler ortaya koyabileceğini, bu projeleri hayata geçirmenin yolunun güçlü teşkilat desteğinden geçtiğini belirten Tekin, bu anlamda teşkilatların hayati öneme sahip olduğunu anlattı.

        Bakan Tekin, milli eğitimle ilgili Bursa Valisi başkanlığında, detaylı bir toplantı yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bursa'da 2002-2003 eğitim-öğretim yılında toplam 16 bin 568 öğretmenimiz varmış. Şu an Bursa'da 42 bin 917 öğretmenimiz var. Yani öğretmen sayısı, yaklaşık 2,5 kat artmış. İlkokul ve ortaokullar, o tarihte ilköğretim okulu olarak geçiyordu, ilköğretim okullarında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30. Şu anda ilkokullarda 19, ortaokullarda ise 14. Bu, bizim açımızdan çok önemli bir gösterge. Bursa'da 2002-2003 eğitim-öğretim yılında okulda toplam 9 bin 488 sınıfta ders anlatılıyormuş. Şu an 25 bin 407 dersliğimiz var. Devam edenler, planladıklarımız hariç. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Bu rakamın istatistiksel karşılığı şu, 2002 yılında ilköğretimde, yani ilkokullarda ve ortaokullarda, derslik başına düşen öğrenci sayısı, ortalama 44, Bursa'da. Gerçekten çok kötü bir rakam. Bu, ortalama 70, 80, 90 kişilik sınıfların varlığı anlamına gelir. 2026 yılı itibarıyla bu rakam 27, Bursa'da. Bu, gerçekten çok önemli bir rakam. Liselerde 2002 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 39, şu an 22."

        - "Bilgiyi beceriye dönüştürecek programlar"

        Dünyadaki egemen söylem ve bu söylemin toplumsal anlamda yaygınlaştırıldığı sosyal medya başta olmak üzere iletişim araçları ile çocukların eğitim-öğretim hayatının farklı bir boyuta kavuştuğuna dikkati çeken Tekin, şu bilgileri paylaştı:

        "Bizi biraz rahatsız eden bazı konular, sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlerinden uzaklaşan, vatanseverlik, yardımlaşma, dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerden uzaklaşan bir gençlikle beraber Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programlarımızı çağın ihtiyaç duyduğu pedagojik ve teknolojik yeniliklerle bezenmiş bir biçimde revize ettik. Eski programlarımız, dünyada artık terk edilmişti. Çünkü eski programlar, eski müfredatımız, bilgi vermek üzerine kurgulanmış. Dünya, başka bir yere evrildi. Dünya diyor ki 'Çocuklar artık bilgiye erişmede sıkıntı yaşamıyorlar ama bilgiyi ne için ve nasıl kullanacakları konusunda sıkıntı var'. Dünyada gelişmiş ülkeler, eğitim-öğretim programlarını bilgiyi beceriye dönüştürecek programlarla müfredatlarını değiştirdi. Bizim de bunu yapmamız gerekiyordu. Biz de bunu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yaptık."

        Bakan Tekin, çocuklara milli birliğin, beraberliğin aşılanabileceği, toplumsal yapının devamını sağlayacak unsurlara, milli ve manevi değerlere de müfredatta yer verdiklerini dile getirdi.

        Yemek kültürünün bir toplumun toplumsal değerlerinin en görünür olduğu alanlardan bir tanesi olduğuna değinen Tekin, bu nedenle gastronomiyle ilgili bir eğitim-öğretim takvimi oluşturduklarını ve ilk adım olarak Türkiye'de 7 tane gastronomi lisesi açtıklarını, bunu devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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