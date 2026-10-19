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        Milli sporcuların Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda hedefi zirve

        SEMİH ŞAHİN - Milli sporcular Enes Turhan (19) ile Ayaz Güngör (17), Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:06 Güncelleme:
        Milli sporcuların Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda hedefi zirve

        SEMİH ŞAHİN - Milli sporcular Enes Turhan (19) ile Ayaz Güngör (17), Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Bursa'da yaşayan ve Turhanlar Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Enes Turhan ve Ayaz Güngör, 15-18 Aralık'ta Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenecek 2026 Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Sekiz yıldır tekvandoyla ilgilenen genç sporcular, günde çift antrenman yapıyor.

        Enes Turhan ve Ayaz Güngör, Avrupa'da altın madalya hedefiyle çalışıyor.

        - "Bayrağımızı dalgalandırarak madalya getirmeyi hedefliyoruz"

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        Antrenör Muhammet Turhan, AA muhabirine, önceliklerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

        Sporcularına güvendiğini aktaran Turhan, "Çok çalıştık, halen de hazırlık yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası aralık ayında yapılacak. Ülkemizi, Bursa'mızı, kulübümüzü gururlandırmayı, bayrağımızı dalgalandırarak madalya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Oğlu ve aynı zamanda sporcusu Enes Turhan'ın da Avrupa bileti aldığına değinen Muhammet Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hepsi bizim öz evladımız gibi, öyle bakıyoruz. Bir veli, baba olarak baktığınız zaman farklı bir duygu. Enes önceki yıl yine Avrupa Şampiyonası'na gitmişti. Bu sene biraz daha iyi hazırlanarak, rakiplerini eleyerek inşallah Ümitler Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döner. Büyük bir gurur. Hem sporcunuz olması hem oğlum olması insanı duygulandırıyor."

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        Turhan, antrenman süresince baba-oğul ilişkisini kenara bıraktıklarını vurgulayarak, "Baba figürü çok farklı ama her zaman onların arkasında hoca ruhuyla baktık. Çünkü baba duygusuyla baktığında maçı yönetemezsin ama hoca duygusuyla baktığın zaman yönetmek zorunda kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        - "Avrupa şampiyonluğu hedefliyoruz"

        Milli sporculardan Enes Turhan, her gün çift antrenman yaptıklarını ifade etti.

        Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 80 kiloda altın madalya kazandığını hatırlatan Enes, şunları kaydetti:

        "Bu sonuçlarla Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Beş rakibim vardı. Hepsi de çok zordu ama iyi bir sonuç elde ettik. Daha iyi rakiplerle karşılaşacağımız için daha sıkı çalışmaya başladık. Avrupa şampiyonluğu hedefliyoruz."

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        Ayaz Güngör ise organizasyona yoğun şekilde hazırlandıklarını anlatarak, "Oradaki rakiplerim daha zorlayıcı. Avrupa'nın en iyileri bu şampiyonaya geliyor. O yüzden çalışmalarım yoğun geçiyor. Her gün 2 antrenman yapıyorum. Kendimize güvenimiz tam, başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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