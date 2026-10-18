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        Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan film Bursa'da sinemaseverlerle buluştu

        Bursa'da Necip Fazıl Kısakürek'in aynı isimli tiyatro oyunundan beyaz perdeye aktarılan Bir Adam Yaratmak filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan film Bursa'da sinemaseverlerle buluştu

        Bursa'da Necip Fazıl Kısakürek'in aynı isimli tiyatro oyunundan beyaz perdeye aktarılan Bir Adam Yaratmak filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

        Yıldırım Belediyesinin 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi'nde gösterimi gerçekleştirilen film ilgi gördü.

        Etkinlikte, Kısakürek'in özel eşyaları, fotoğrafları ve kitaplarının yer aldığı sergi de sanatseverlerle buluştu.

        "Bir Adam Yaratmak" filminin özel gösteriminin ardından filmin yönetmeni Murat Çeri ve oyuncular Deniz Barut, Caner Topçu ve Hakan Meriçliler söyleşi gerçekleştirdi.

        - Yıldırım Belediyesi kültür sanat sezonunu "Hoşça Bak Zatına" temasıyla açtı

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        Bu arada insanın kendi değerini tanımasını, kabiliyetlerini geliştirmesini, başkalarının onurunu ve haklarını gözetmesini esas alan "Hoşça Bak Zatına" teması, Yıldırım Belediyesinin yıl boyunca hayata geçireceği kültür sanat çalışmalarının çerçevesini oluşturacak.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, kültür ve sanatı yalnızca etkinliklerden ibaret görmediklerini, insanın kendisini tanımasına, düşünce dünyasını zenginleştirmesine ve hayatı daha derinlikli anlamlandırmasına katkı sunan önemli bir yolculuk olarak değerlendirdiklerini söyledi.

        Yıldırım'ın tarihi ve kültürel birikimini geleceğe taşırken hem medeniyetin köklü mirasını yaşatmayı hem de bu mirası yeni nesillerle buluşturmayı önemsediklerini belirten Yılmaz, "Bu doğrultuda yeni kültür sanat sezonumuz boyunca her yaştan hemşehrimizin sanatla buluşabileceği, yeni fikirler keşfedebileceği ve kültürel hayatımıza aktif olarak katılabileceği nitelikli programlar düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Yılmaz, Yıldırım'dan yeni sanatçıların, yazarların çıkmasını istediklerini anlatarak, "Sizlerle güzel bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Uludağ Tiyatro Okulumuzun kapılarını açıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz yalnızca sanatı izleyen değil, aynı zamanda sanat üreten bireyler olsun." dedi.

        Programda, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kevser Öztürk, Necip Fazıl Kısakürek'in torunları Şeyma Kısakürek Sönmezocak ile Emrah Kısakürek de konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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