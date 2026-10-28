Nilüfer'de çevre temizliği

Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde çevre kirliliğine yol açan 4 konar göçer çadırını kaldırarak bölgeyi temizledi.

Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarları değerlendiriliyor.

Son olarak Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi’nde çevre kirliliğine neden olan 4 konar göçer çadırı tespit etti. Bölgedeki olumsuzluğa karşı Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerine bağlı ekipler görev aldı. Oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla polis ekipleri de destek verdi.

REKLAM

İş makinelerinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ve temizlik çalışmalarında çadırlar ve çevrede biriken atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan alan tamamen temizlendi.