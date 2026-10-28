Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Nilüfer'de çevre temizliği

        Nilüfer'de çevre temizliği

        Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi'nde çevre kirliliğine yol açan 4 konar göçer çadırını kaldırarak bölgeyi temizledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Nilüfer'de çevre temizliği

        Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde çevre kirliliğine yol açan 4 konar göçer çadırını kaldırarak bölgeyi temizledi.

        Nilüfer Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarları değerlendiriliyor.

        Son olarak Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yaylacık Mahallesi’nde çevre kirliliğine neden olan 4 konar göçer çadırı tespit etti. Bölgedeki olumsuzluğa karşı Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerine bağlı ekipler görev aldı. Oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla polis ekipleri de destek verdi.

        REKLAM

        İş makinelerinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ve temizlik çalışmalarında çadırlar ve çevrede biriken atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan alan tamamen temizlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan:...
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan:...
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım
        Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık
        Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık
        Nilüfer'de Mehmet H. Doğan ödülü sahibini buldu
        Nilüfer'de Mehmet H. Doğan ödülü sahibini buldu