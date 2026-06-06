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        Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Orhangazi'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


        E.S. (20) idaresindeki 69 AAY 212 plakalı motosiklet, Bursa-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.


        Kazayı fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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