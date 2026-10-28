Osmangazi'de Yahya Kemal'in düşünce dünyası ele alındı

Osmangazi Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın fikir dünyasını, şiirlerini ve medeniyet anlayışını edebiyatseverlerle buluşturdu. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Yahya Kemal'in Rüzgarıyle Düşünceler ve Duyuşlar" programında, Prof. Dr. Sadettin Ökten'in anlatımıyla Türk kültürünün köklü mirasına ışık tutuldu.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle Bursa'nın düşünce hayatına katkı sunmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, edebiyat ve medeniyet ekseninde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Seyyid Usul Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Hamiyet Baysal Arıkarslan'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TYB Bursa Şube Başkanı Mustafa Baki Efe, Prof. Dr. Mustafa Kara ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

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Türk şiirine kazandırdığı eşsiz eserlerle edebiyat tarihinde derin izler bırakan Yahya Kemal Beyatlı'nın fikri mirasının ele alındığı söyleşide, Prof. Dr. Sadettin Ökten katılımcılarla önemli değerlendirmeler paylaştı. Yahya Kemal'in eserlerinden hareketle tarih, kültür ve medeniyet arasındaki güçlü bağları yorumlayan Ökten, şairin geçmişten geleceğe uzanan fikir dünyasına farklı bir bakış açısı sundu.

Edebiyatseverlerin ilgiyle takip ettiği etkinliğin sonunda Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Hamiyet Baysal Arıkarslan ile Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından Prof. Dr. Sadettin Ökten'e günün anısına teşekkür hediyesi takdim edildi. Kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.