Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Poşette bulduğu kırlangıç yavrularını gündüz dükkanında, gece evinde besliyor

        Poşette bulduğu kırlangıç yavrularını gündüz dükkanında, gece evinde besliyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Göçmenler, iş yerinin önünde poşet içinde bulduğu 4 kırlangıç yavrusuna sahip çıkarak bakımlarını üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Poşette bulduğu kırlangıç yavrularını gündüz dükkanında, gece evinde besliyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Göçmenler, iş yerinin önünde poşet içinde bulduğu 4 kırlangıç yavrusuna sahip çıkarak bakımlarını üstlendi.

        Karacabey ilçesinde erkek kuaförü Mehmet Göçmenler, geçen hafta iş yerinin kapısını açarken dükkanın önünde poşette 4 kırlangıç yavrusu olduğunu fark etti.

        Etrafı kontrol eden Göçmenler, bölgede herhangi bir yuva göremeyince yavruları dükkanına aldı.

        Göçmenler, internetten ve çevresindeki kuş besleyicilerinden aldığı bilgilerle, yavruları her yarım saatte un kurdu ve solucanla beslemeye başladı.

        Yavrulara gündüz iş yerinde, gece de evinde bakan Göçmenler, ilk bulduğunda tüyleri dahi olmayan yavruları, gökyüzüyle buluşacakları güne kadar beslemek istiyor.

        - "Un kurdu sipariş ettik, solucan veriyoruz"

        Mehmet Göçmenler, AA muhabirine, yavru kırlangıçları iş yerinin önünde bulduğunu ve sahiplendiğini anlattı.

        Daha önce kırlangıçlar hakkında hiç bilgisi olmadığı için öncelikle bir araştırma yaptığını belirten Göçmenler, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz de çok fazla tecrübe sahibi değiliz. Videolardan, internetten bakıp neler vermemiz gerektiğini öğrendik. Burada eş, dost, arkadaşlar yem verelim diye söylediler, yem vermeye başladık. Un kurdu sipariş ettik, solucan veriyoruz. Arada yumurta sarısı falan veriyorum ama büyüdükçe çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Bir haftalık oldular, bir haftadır bendeler."

        Göçmenler, yavruları yanından ayırmadığını dile getirerek, "Akşamları giderken eve götürüyorum, dükkana gelirken de geri getiriyorum. O süreçte mümkün oldukça sık sık aralıklarla mama vermek gerekiyor. Yavrular uykudayken çok fazla acıkmıyorlar, 3-4 saat bir boşluk oluyor ama onun dışında sık sık mama vermeye çalışıyoruz, yarım saat, bir saat arayla besleniyorlar." ifadesini kullandı.

        Dükkanında 11 yıldır "Minnoş" adını verdiği kediye de bakan Göçmenler, "Kuş yavrularını avucumun içine alıp kediye gösterdim, esneyip uykusuna devam etti. Yavruları gönül rahatlığıyla kediyle baş başa bırakıyorum. Birbirlerine alıştılar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Zeytinli mantı tam not aldı
        Zeytinli mantı tam not aldı
        Kadın müşterilere 'canım-balım' diyen restoran müdürüne şok Müşterilere uyg...
        Kadın müşterilere 'canım-balım' diyen restoran müdürüne şok Müşterilere uyg...
        Bursa'da bin polisle huzur operasyonu Sokaklar abluka altına alındı
        Bursa'da bin polisle huzur operasyonu Sokaklar abluka altına alındı
        Seyir halindeyken alev alan tır kül oldu
        Seyir halindeyken alev alan tır kül oldu
        33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polisten kurtulmak için kayısı topluyorm...
        33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, polisten kurtulmak için kayısı topluyorm...
        Gençlerin sesi Bursa'dan yükseldi
        Gençlerin sesi Bursa'dan yükseldi