Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Sanayi kenti Bursa ihracatta 118 ülkeyi geride bıraktı

        Sanayi kenti Bursa ihracatta 118 ülkeyi geride bıraktı

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Bursa, geçen yıl gerçekleştirdiği 20 milyar dolarlık ihracatla 118 ülkeyi geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Sanayi kenti Bursa ihracatta 118 ülkeyi geride bıraktı

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Bursa, geçen yıl gerçekleştirdiği 20 milyar dolarlık ihracatla 118 ülkeyi geride bıraktı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 18,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa'nın serbest bölge rakamlarıyla toplam dış satımı 20 milyar dolara ulaştı.

        Bir önceki yıla göre, 2025 yılı dış satımını yüzde 9,5 artırarak, 194 farklı ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren Bursa, 118 ülkeden daha yüksek ihracat performansı sergiledi.

        Bursa, yaptığı ihracatla Lüksemburg'dan Paraguay'a, Ürdün'den Uruguay'a, Gürcistan'dan Kenya'ya, Makedonya'dan Senegal'e kadar farklı kıtalardan 118 ülkeyi geride bırakmayı başardı.

        - "İhracatı artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz"

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, Bursa'nın köklü üretim kültürü, girişimci yapısı ve yüksek katma değerli sektörleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sahip olduğu sektörel çeşitlilik ve güçlü tedarik zinciriyle kentin Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine en yüksek katkıyı sağlayan şehirler arasında yer aldığını belirten Burkay, şunları kaydetti:

        "Küresel ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, jeopolitik risklerin ve maliyet baskılarının arttığı bir dönemde Bursa'nın ihracatını artırması son derece kıymetlidir. Kentimizin 118 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştirmesi, sanayicilerimizin üretim azminin, girişimcilerimizin vizyonunun ve çalışanlarımızın emeğinin önemli bir sonucudur. Firmaların yüksek katma değerli üretime, ileri teknolojiye ve yeni nesil ihracat pazarlarına yönelmesini öncelikli hedef olarak değerlendiriyoruz."

        Burkay, BTSO iştiraki olan KFA Fuarcılık aracılığıyla firmaların ulusal ve uluslararası fuarlar, alım heyetleri ve yurt dışı iş gezilerine iştirak ettiğini, bu sayede küresel ticaret ağlarına daha güçlü şekilde katıldıklarını ifade ederek, "KFA Fuarcılık, savunma sanayisinden tekstile, makineden gıda ve yapı sektörlerine kadar Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyor. Bursa Fuar Merkezi'nde başlattığımız yeni dönemle birlikte kentimizi uluslararası fuarcılıkta daha güçlü bir merkez haline getirirken firmalarımıza yeni ticaret ve ihracat imkanları sunmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        BTSO'nun Ur-Ge, HİSER, kümelenme ve Ticari Safari projeleriyle firmaların uluslararası rekabet gücünü desteklediğine dikkati çeken Burkay, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğümüz Ur-Ge ve HİSER projeleri, özellikle KOBİ'lerin ihracata hazırlanmasında ve hedef pazarlara birlikte açılmasında örnek bir model oluşturdu. Firmaların kurumsal kapasitelerini geliştiren, ortak hareket kültürünü güçlendiren ve doğrudan yabancı alıcılarla buluşmalarını sağlayan bu çalışmalarımızı yeni sektörler ve yeni pazarlarla büyütmeyi sürdüreceğiz. Bursa'nın üretim gücünü teknoloji, tasarım, markalaşma ve nitelikli insan kaynağıyla destekleyerek dünya ticaretinden aldığı payı, çok daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' anlayışıyla KFA Fuarcılık, Ur-Ge projeleri, uluslararası alım heyetleri ve yeni nesil ihracat programlarıyla ihracatı artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Kronik stres ve uyku bozukluğu 'Uyutan İplik' ile tedavi edilecek; örgü öre...
        Kronik stres ve uyku bozukluğu 'Uyutan İplik' ile tedavi edilecek; örgü öre...
        Bursa'da kontrolden çıkan bottaki çocuk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıl...
        Bursa'da kontrolden çıkan bottaki çocuk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıl...
        Tarihi mezarın üzeri çakıl taşlarıyla kapatılıp otopark görünümü verildi Gö...
        Tarihi mezarın üzeri çakıl taşlarıyla kapatılıp otopark görünümü verildi Gö...
        ABD ve Avrupa kirazda bu aromayı özellikle istiyor
        ABD ve Avrupa kirazda bu aromayı özellikle istiyor
        Mudanya'da şehitler anısına, beraberlik ve bereket için dua edildi
        Mudanya'da şehitler anısına, beraberlik ve bereket için dua edildi
        Bursa'nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar
        Bursa'nın en işlek sokağında kurşun yağdırdılar