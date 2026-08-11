Şarkıcı Özcan Deniz, Bursa'da konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Özcan Deniz sahne aldı. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser için, farklı yaş gruplarından müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Özcan Deniz, sevilen şarkılarını Bursalı hayranları eşliğinde söyledi. "Leyla" ve "Hadi Hadi Meleğim" şarkılarını davul zurna ekibiyle seslendiren Deniz, Bursalı sanatseverlerin beğenisini topladı.

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