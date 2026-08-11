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        Şarkıcı Özcan Deniz, Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Özcan Deniz sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 02:18 Güncelleme:
        Şarkıcı Özcan Deniz, Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkıcı Özcan Deniz sahne aldı.


        Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser için, farklı yaş gruplarından müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

        Özcan Deniz, sevilen şarkılarını Bursalı hayranları eşliğinde söyledi.

        "Leyla" ve "Hadi Hadi Meleğim" şarkılarını davul zurna ekibiyle seslendiren Deniz, Bursalı sanatseverlerin beğenisini topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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