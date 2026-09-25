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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın

        Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12

        1. Periyot: 27-16

        Devre: 48-47

        3. Periyot: 75-68

        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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