Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 25.09.2026 - 21:33 Güncelleme:
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, Carter 6, Efe Evan Postel 5, Jones 15, Brown 9, Sadık Kabaca 3, McNeace 11, Nutall 15, Reynolds 8, Leon Harun Apaydın
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 5, Berk Demir 2, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 31, Okben Ulubay 3, Kadir Bayram 3, Aldridge, Hankins 17, Maxhuni 12
1. Periyot: 27-16
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-68
BURSA
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