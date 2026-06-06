Uludağ İhracatçı Birlikleri mayısta 3,4 milyar dolar ihracat yaptı

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) mayıs ihracatı, 3 milyar 389 milyon 682 bin dolar oldu.





UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ilk 5 ayındaki ihracat tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyar 737 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti.



Birlik bünyesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs ayındaki ihracatı 2 milyar 916 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 5 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 4 artışla 15 milyar 215 milyon 167 bin dolara ulaştı.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 91 milyon 296 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin yılın ilk 5 ayındaki ihracatı, 509 milyon 716 bin dolara ulaştı.



Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) mayıs ihracatı, 72 milyon 375 bin dolar, 5 aylık ihracat toplamı 342 milyon 511 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.



Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) mayıs ayı ihracatı 17 milyon 459 bin dolar oldu.​​​​​​​



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 10 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

