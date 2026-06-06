Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uludağ İhracatçı Birlikleri mayısta 3,4 milyar dolar ihracat yaptı

        Uludağ İhracatçı Birlikleri mayısta 3,4 milyar dolar ihracat yaptı

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) mayıs ihracatı, 3 milyar 389 milyon 682 bin dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ İhracatçı Birlikleri mayısta 3,4 milyar dolar ihracat yaptı

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) mayıs ihracatı, 3 milyar 389 milyon 682 bin dolar oldu.


        UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ilk 5 ayındaki ihracat tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyar 737 milyon 668 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Birlik bünyesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) mayıs ayındaki ihracatı 2 milyar 916 milyon 377 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 5 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 4 artışla 15 milyar 215 milyon 167 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayıs ayında 91 milyon 296 bin dolarlık ihracat yaptı. Birliğin yılın ilk 5 ayındaki ihracatı, 509 milyon 716 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) mayıs ihracatı, 72 milyon 375 bin dolar, 5 aylık ihracat toplamı 342 milyon 511 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) mayıs ayı ihracatı 17 milyon 459 bin dolar oldu.​​​​​​​

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 10 milyon 758 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        Bakım çalışmaları tamamlandı, Yerebatan Sarnıcı yeniden açıldı
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da gece seferleri devam ediyor
        Bursa'da gece seferleri devam ediyor
        Yas yaşarken haklarınızı es geçmeyin Cenaze sonrası acele değil hukukla har...
        Yas yaşarken haklarınızı es geçmeyin Cenaze sonrası acele değil hukukla har...
        Bursa'da sıcaktan bunalan ayı kana kana su içti
        Bursa'da sıcaktan bunalan ayı kana kana su içti
        Ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle kilitledi
        Ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle kilitledi
        Bursa'da iş yerine giren yılan paniğe neden oldu
        Bursa'da iş yerine giren yılan paniğe neden oldu
        Nazar, babaannesini takip eden özel ekibin dron kamerasına yansıyan görüntü...
        Nazar, babaannesini takip eden özel ekibin dron kamerasına yansıyan görüntü...