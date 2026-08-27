Uluslararası Petla Şöleni'nde Balkan kültürü İnegöl'de tanıtılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Petla Şöleni başladı.

Şölene, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve diğer Balkan ülkelerinden gelenler katıldı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği 4’üncü Uluslararası Petla Şöleni başladı. Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Balkan ülkelerinden gelen hemşerilerimiz İnegöl'de Rumeli ve Balkan kültürünü tanıtıyor. İlgi ve alaka gösteren tüm İnegöl halkına teşekkür ediyoruz”

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Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinden festivale katılan Xhenete Zeneli de akraba ve soy bağlarının bulunduğu Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinden geliyoruz. Burada bulunmaktan akraba ve soy bağlarımız ile birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Türkiye kültür ve turizm bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Biz de Arnavut kültürünü burada hemşerilerimiz ile birlikte sergilemekten son derece mutluyuz bizlere gösterilen yakın ilgi alaka için çok teşekkür ederiz."

Üsküp'ten festivale katılan Jasin Brawa ise Petla Şöleni'ne ilk kez katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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"Kuzey Makedonya Üsküp’ten geliyoruz. Arnavut kültürünü sergi edeceğiz. İlk festivalimiz değil ama Uluslararası Petla Şöleni'ne ilk kez geliyoruz. Buradaki Türkler çok misafirperverler, bizi çok iyi karşıladılar. Halen kültür bağı devam ediyor. Bunu gururla karşılıyoruz. Kültür bağı her şeyi birleştiriyor."

Şölen kapsamında Balkan ülkelerinden gelen ekiplerin kendi kültürlerini tanıtıcı gösteriler ve etkinlikler düzenlemesi bekleniyor. Program, Rumeli ve Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasındaki kültürel bağların yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.