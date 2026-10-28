Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Yıldırım'da ulaşım rahatlayacak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz"

        Yıldırım'da ulaşım rahatlayacak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz"

        Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yolların bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni ulaşım güzergahlarını da ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, ulaşılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Yıldırım'da ulaşım rahatlayacak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz"

        Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yolların bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni ulaşım güzergahlarını da ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, ulaşılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

        Hacivat Mahallesi’ne yeni güzergah

        Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda Hacivat Mahallesi’nde yeni imar yolu çalışmasını hayata geçiriyor. Bölgenin ulaşım imkanlarını artıracak proje sayesinde 11 Eylül Bulvarı ile Ankara Yolu arasında alternatif bir güzergah oluşturulacak. Böylece bölgedeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve vatandaşların konforun artırılması sağlanacak. Yeni imar yolu, 200 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olacak. Yol çalışmasıyla birlikte gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi ve yeşil alan uygulamaları sayesinde bölge nefes alacak. Ulaşım altyapısını çevre düzenlemeleriyle birlikte ele alan proje, Hacivat Mahallesi’nin yaşam kalitesini artıracak.

        REKLAM

        ‘Geleceği planlıyoruz’

        Hacivat Mahallesi’nde devam eden imar yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımda konforu artırmak ve mahallelerimiz arasındaki bağlantıları güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevcut yollarımızı yenilerken ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni imar yollarını da hizmete sunuyoruz. Hacivat Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile 11 Eylül Bulvarı ve Ankara Yolu arasında alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturmayı hedefliyoruz. Yol çalışmamızın yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeşil alan uygulamalarıyla da bölgemize değer katacağız. Amacımız, ulaşım altyapısı güçlenen, çevresi güzelleşen ve vatandaşlarımızın yaşamaktan memnuniyet duyduğu bir Yıldırım’ı hep birlikte inşa etmek" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan:...
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan:...
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım
        Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık
        Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık