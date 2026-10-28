Yıldırım'da ulaşım rahatlayacak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz"

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut yolların bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni ulaşım güzergahlarını da ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, ulaşılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Hacivat Mahallesi’ne yeni güzergah

Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda Hacivat Mahallesi’nde yeni imar yolu çalışmasını hayata geçiriyor. Bölgenin ulaşım imkanlarını artıracak proje sayesinde 11 Eylül Bulvarı ile Ankara Yolu arasında alternatif bir güzergah oluşturulacak. Böylece bölgedeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve vatandaşların konforun artırılması sağlanacak. Yeni imar yolu, 200 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olacak. Yol çalışmasıyla birlikte gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi ve yeşil alan uygulamaları sayesinde bölge nefes alacak. Ulaşım altyapısını çevre düzenlemeleriyle birlikte ele alan proje, Hacivat Mahallesi’nin yaşam kalitesini artıracak.

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‘Geleceği planlıyoruz’

Hacivat Mahallesi’nde devam eden imar yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımda konforu artırmak ve mahallelerimiz arasındaki bağlantıları güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevcut yollarımızı yenilerken ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni imar yollarını da hizmete sunuyoruz. Hacivat Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile 11 Eylül Bulvarı ve Ankara Yolu arasında alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturmayı hedefliyoruz. Yol çalışmamızın yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeşil alan uygulamalarıyla da bölgemize değer katacağız. Amacımız, ulaşım altyapısı güçlenen, çevresi güzelleşen ve vatandaşlarımızın yaşamaktan memnuniyet duyduğu bir Yıldırım’ı hep birlikte inşa etmek" ifadelerini kullandı.