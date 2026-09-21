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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Partisinin adını dahi koyamayan, partisinin adını mahkemelik yapan bir kişi Türkiye'yi idare etmeye kalkıyor. İşte onun için bizim bundan sonraki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha seçmemiz Türkiye'nin menfaatine, bizim vebalimizdir ve borcumuzdur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:43 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Partisinin adını dahi koyamayan, partisinin adını mahkemelik yapan bir kişi Türkiye'yi idare etmeye kalkıyor. İşte onun için bizim bundan sonraki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha seçmemiz Türkiye'nin menfaatine, bizim vebalimizdir ve borcumuzdur." dedi.

        Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Çanakkale'de, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Elitaş, burada yaptığı konuşmada, hayatında iktidar olmamış kişilerin ağzına geleni söylediğini ama milletin onların hiçbirine inanmadığını dile getirdi.

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        "Adam bir parti kurdu. Kurduğu partinin adı tescilli mi tescilsiz mi diye araştıracak kabiliyette kimsesi yok." diyen Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Halbuki 8 ay önce biri o partiyi kurmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyarmış bunları. Demiş ki 'İsim bu, başkalarına ait, sen bunu kuramazsın.' O kadın da demiş ki 'Ben böyle bir parti kurdum, sakın bu isimle kurmayın, geri döner.' Partisinin adını dahi koyamayan, partisinin adını mahkemelik yapan bir kişi Türkiye'yi idare etmeye kalkıyor. İşte onun için bizim bundan sonraki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha seçmemiz Türkiye'nin menfaatine, bizim vebalimizdir ve borcumuzdur."

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        Toplantıda, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu ile partililer yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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